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Киссинджер в последнем интервью предложил решение конфликта Израиля и Палестины

Politico: Киссинджер предлагал не создавать независимое палестинское государство

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Pascal Lauener/Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своем последнем интервью предложил не искать решение израильско-палестинского конфликта через создание независимой Палестины. Об этом сообщает издание Politico.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств», — заявил Киссинджер.

По его словам, нужны также переговоры между арабским миром и Израилем, поскольку прямые переговоры между еврейским государством и палестинцами оказались не очень плодотворными.

Кроме того, бывший глава Госдепа США считал, что в настоящее время требуется более активное участие Вашингтона. Это позволило бы предотвратить продолжение конфликта.

В конце ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что право народа Палестины на жизнь и создание собственного независимого государства должно быть реализовано как можно скорее.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Он подчеркнул, что нынешний кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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