Путин встретится с главой финразведки

Президент России Владимир Путин 30 ноября проведет встречу в Ново-Огарево с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин сегодня пробудет в своей резиденции, день должен выдаться относительно спокойным, запланированы внутренние встречи и совещания.

Российский лидер в том числе должен встретится с Чиханчиным, тот выступит с докладом о работе своего ведомства.

28 ноября Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что государство и бизнес сорвали санкционный блицкриг Запада. Президент подчеркнул, что Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства.

До этого Путин говорил, что западные страны как «гуманисты» пытались заставить россиян страдать при помощи санкций, хотели дестабилизировать российское общество изнутри, однако им этого сделать не удалось.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.