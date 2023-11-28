Литва отказалась вслед за Финляндией закрывать КПП на границе с Россией

Литва в настоящее время не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Российской Федерацией. Об этом заявила глава МВД прибалтийской республики Агне Билотайте, передает ТАСС.

«На нашей границе все спокойно, поэтому необходимости в закрытии контрольно-пропускных пунктов пока не видим», — сказала она.

Как отметила министр, Литва поддерживает Финляндию, «подвергшуюся гибридной атаке, орудием которой стали нелегальные мигранты».

Билотайте также указала, что на уровне стран региона производится обмен оперативной информацией о ситуации на границе.

«Мы находимся в постоянном контакте и делимся сведениями о ситуации в реальном времени», — заявила она.

До этого издание Yle сообщало, что Финляндия приняла решение закрыть все пограничные переходы на границе с РФ на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Закроют даже единственный на данный момент работающий КПП «Райа-Йоосеппи» на севере страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс приветствует принятые Хельсинки меры для усиления финско-российской границы, а также содействие, оказанное финскому государству со стороны европейского пограничного агентства Frontex.

Ранее в Калининграде предупредили Литву о последствиях закрытия последнего КПП на границе.