США шантажом хотят заставить Турцию прекратить помощь России

Американские власти пригрозили Турции рестрикциями из-за помощи РФ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям», — заявил изданию западный дипломат.
По его словам, Запад ведет работу как с правительством, так и с частным сектором, предупреждая о реальных рисках. Представители Белого дома говорят об этом правительству Турции.
Автор статьи подчеркнул, что помощь Анкары Москве для обхода санкций беспокоит Вашингтон. Политолог подчеркнул, что США и ЕС стремятся ужесточить соблюдение санкций в Турции, так как республика увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.
3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Черного моря для шантажа.
Ранее в Нидерландах задержан подозреваемый в продаже компьютерных деталей в Россию в обход санкций.