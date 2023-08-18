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США шантажом хотят заставить Турцию прекратить помощь России

WSJ: Вашингтон шантажирует Анкару, чтобы она перестала помогать России

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Umit Bektas/Reuters

Американские власти пригрозили Турции рестрикциями из-за помощи РФ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям», — заявил изданию западный дипломат.

По его словам, Запад ведет работу как с правительством, так и с частным сектором, предупреждая о реальных рисках. Представители Белого дома говорят об этом правительству Турции.

Автор статьи подчеркнул, что помощь Анкары Москве для обхода санкций беспокоит Вашингтон. Политолог подчеркнул, что США и ЕС стремятся ужесточить соблюдение санкций в Турции, так как республика увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Черного моря для шантажа.

Ранее в Нидерландах задержан подозреваемый в продаже компьютерных деталей в Россию в обход санкций.

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