Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с Советом по правам человека в декабре.

«Традиционно с СПЧ президент встречается в декабре, будет это и в этом декабре. О сроках и участниках [встречи] сообщим своевременно», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, состоится ли встреча главы РФ с СПЧ в 2023 году.

17 ноября Песков также заявил о предстоящей встрече Путина с Советом по правам человека.

До этого член СПЧ, председатель «Независимого общественного мониторинга» Александр Брод заявил, что доверие к общественному контролю, совершенствование законодательства и рост уровня правосознания россиян напрямую повлияли на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о доверии к выборам.

В январе член Общественной палаты РФ, председатель общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова рассказала, что, дав поручение о совершенствовании механизмов общественного контроля на выборах, Путин подчеркнул значимость доверия россиян к избирательным процессам в стране.

Ранее Путин признал сексуальные меньшинства частью общества.