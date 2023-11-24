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Песков ответил на вопрос о встрече Путина с СПЧ

Песков анонсировал встречу Путина с Советом по правам человека в декабре

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MGIMO360 TV/YouTube

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с Советом по правам человека в декабре.

«Традиционно с СПЧ президент встречается в декабре, будет это и в этом декабре. О сроках и участниках [встречи] сообщим своевременно», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, состоится ли встреча главы РФ с СПЧ в 2023 году.

17 ноября Песков также заявил о предстоящей встрече Путина с Советом по правам человека.

До этого член СПЧ, председатель «Независимого общественного мониторинга» Александр Брод заявил, что доверие к общественному контролю, совершенствование законодательства и рост уровня правосознания россиян напрямую повлияли на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о доверии к выборам.

В январе член Общественной палаты РФ, председатель общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова рассказала, что, дав поручение о совершенствовании механизмов общественного контроля на выборах, Путин подчеркнул значимость доверия россиян к избирательным процессам в стране.

Ранее Путин признал сексуальные меньшинства частью общества.

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