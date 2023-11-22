На пропалестинском митинге накричали на премьера Швеции из-за слов о ХАМАС

Группа демонстрантов, поддерживающих Палестину, набросилась словами на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра финансов Элизабет Свантессон из-за осуждения премьером радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Ханна Стрёмберг в своем аккаунте в X.

Накануне вечером политики проводили открытую встречу в формате вопросов и ответов в клубе Pustervik в Гетеборге. За час до мероприятия у заведения собралось большое количество людей, проводивших демонстрацию с флагами Палестины и выкрикивавших лозунги. Потом эта же группа зашла в клуб.

По словам Стрёмберг, в первые пять минут эти люди кричали, было много недовольных возгласов.

«Когда премьер-министр заявил, что Швеция и ЕС осуждают ХАМАС, раздались возгласы недовольства этой группы людей», — написала пресс-секретарь.

Она уточнила, что идея мероприятия состояла в том, чтобы люди могли прийти и задать интересующие их вопросы премьеру и министру.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.