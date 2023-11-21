Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Словакии объяснил прекращение военной помощи Киеву

Глава МИД Словакии Бланар: на Украине замороженный конфликт

close
100%
blanar.juraj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объяснил, почему Братислава прекращает военную поддержку Киева. Об этом он заявил в интервью австрийской газете Presse.

«Это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения», — заявил он.

Министр подчеркнул, что продолжение конфликта приведет лишь к дальнейшим страданиям людей.

По его словам, Братислава поддерживает все, что делает возможным мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, оно должно исходить от Евросоюза.

Он отметил, что спустя 600 дней вооруженного конфликта на Украине предпринимаемые Западом меры по его прекращению не работают.

Также министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Украину ждет долгий путь по вступлению в Европейский союз (ЕС), так как Киеву необходимо выполнить все условия по членству.

Ранее в Словакии неизвестные перекрыли дорогу грузовикам на границе с Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий