Глава МИД Словакии объяснил прекращение военной помощи Киеву

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Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объяснил, почему Братислава прекращает военную поддержку Киева. Об этом он заявил в интервью австрийской газете Presse.

«Это выглядит как замороженный конфликт, для которого нет военного решения», — заявил он.

Министр подчеркнул, что продолжение конфликта приведет лишь к дальнейшим страданиям людей.

По его словам, Братислава поддерживает все, что делает возможным мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, оно должно исходить от Евросоюза.

Он отметил, что спустя 600 дней вооруженного конфликта на Украине предпринимаемые Западом меры по его прекращению не работают.

Также министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Украину ждет долгий путь по вступлению в Европейский союз (ЕС), так как Киеву необходимо выполнить все условия по членству.

Ранее в Словакии неизвестные перекрыли дорогу грузовикам на границе с Украиной.