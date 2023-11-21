Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рахмон выразил благодарность российским спецслужбам за сотрудничество

Рахмон выразил благодарность спецслужбам и правоохранителям РФ за сотрудничество

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность российским правоохранительным органам и спецслужбам за сотрудничество. Об этом он заявил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами Таджикистана», — сказал таджикский лидер.

Ранее Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Отмечается, что 21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

До этого Путин сообщил на переговорах с Рахмоном, что собирается обсудить с ним ситуацию в Афганистане и другие вопросы безопасности. Российский лидер добавил, что РФ с Таджикистаном тесно работают вместе и согласовывают позиции и в рамках других международных объединений.

Рахмон называл «крайне сложной и взрывоопасной» ситуацию в мире. Он призвал граждан государства почитать основной закон на фоне ситуации в мире. Он добавил, что следование нормам конституции и законодательства республики обеспечивает мир и спокойствие в Таджикистане.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий