Рахмон выразил благодарность российским спецслужбам за сотрудничество

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность российским правоохранительным органам и спецслужбам за сотрудничество. Об этом он заявил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Хотел бы выразить особую благодарность правоохранительным органам и спецслужбам Российской Федерации за слаженную работу и координацию взаимодействия с профильными ведомствами Таджикистана», — сказал таджикский лидер.

Ранее Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Отмечается, что 21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

До этого Путин сообщил на переговорах с Рахмоном, что собирается обсудить с ним ситуацию в Афганистане и другие вопросы безопасности. Российский лидер добавил, что РФ с Таджикистаном тесно работают вместе и согласовывают позиции и в рамках других международных объединений.

Рахмон называл «крайне сложной и взрывоопасной» ситуацию в мире. Он призвал граждан государства почитать основной закон на фоне ситуации в мире. Он добавил, что следование нормам конституции и законодательства республики обеспечивает мир и спокойствие в Таджикистане.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».