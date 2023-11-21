Боррель назвал «лучшую гарантию безопасности Израиля»

Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что создание независимого государства Палестина стало бы лучшей гарантией безопасности Израилю. Соответствующее заявление он сделал по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, посвященной текущей ситуации в секторе Газа, передает Euractiv.

«Я думаю, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание палестинского государства», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что несмотря на «огромные вызовы», Европейский союз должен продвигать свою точку зрения о стабилизации ситуации в Газе и будущем государстве Палестина.

Глава евродипломатии также поприветствовал резолюцию Совбеза ООН, призывающую к немедленному гуманитарному перемирию, но подчеркнул, что нужно обеспечить ее быструю реализацию.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

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