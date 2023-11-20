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В Китае назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Китая призвал к созданию независимой Палестины для решения конфликта

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Wolfgang Rattay/Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что периодическое обострение конфликта на Ближнем Востоке связано с игнорированием права народа Палестины на собственное независимое государство. Его слова передает ТАСС.

«Главная причина цикличной повторяемости конфликта между Палестиной и Израилем — это игнорирование в течение долгого времени прав палестинского народа на государственность и выживание», — заявил он.

По словам Ван И, путь к урегулированию конфликта лежит в реализации принципа «два государства для двух народов». Необходимо создать независимое палестинское государство, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Китай также настаивает на созыве международной конференции по мирному урегулированию конфликта и разработке «дорожной карты», отметил дипломат.

«Вопрос Палестины — это ключевая проблема Ближнего Востока. И если ей не найти справедливое решение, долгосрочные мир и стабильность в регионе вряд ли будут возможны», — констатировал Ван И.

До этого израильский президент Ицхак Герцог сказал в интервью Financial Times, что Израиль не может оставить вакуум в Газе после завершения острой фазы конфликта, поэтому сохранит на территории сектора присутствие своих войск. Он заявил, что «никто не хочет снова превратить это сектор Газа в базу террористов».

Ранее Байден заявил, что палестинцы заслуживают собственного государства.

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