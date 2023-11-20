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Си Цзиньпин и Макрон назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин и Макрон сочли принцип двух государств выходом из конфликта в Газе

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора назвали реализацию принципа двух независимых государств способом решения конфликта между Палестиной и Израилем, передает Центральное телевидение Китая (ССTV).

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон также призвали не допустить дальнейшей эскалации боевых действий в регионе. Главы государств подчеркнули, что следует избегать углубления гуманитарного кризиса, а фундаментальным решением конфликта станет мирное сосуществовании двух независимых государств, следует из сообщения.

Лидеры КНР и Франции договорились поддерживать диалог по международным вопросам, а также вносить вклад в поддержание стабильности, отмечает CCTV.

До этого постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что палестино-израильский конфликт уже начинает распространятся за пределы региона. По его словам, Китай не хочет распространения последствий конфликта за пределы региона, однако это уже происходит.

Ранее в Китае назвали способ решения конфликта на Ближнем Востоке.

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