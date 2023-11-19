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В Молдавии стартовал второй тур местных выборов

В Молдавии открылись избирательные участки на втором туре местных выборов

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Aurel Obreja/AP

На территории Молдавии в 08:00 мск начали работу избирательные участки для голосования на местных выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй тур выборов охватит 273 населенных пункта. Граждане будут выбирать мэров и членов местных советов. В восьми населенных пунктах состоятся повторные выборы: в первом туре явка здесь была меньше 25%.

Всего на посты мэров баллотируются 544 кандидата: 488 — от политических партий, 56 — независимых. Отмечается, что в большинстве бюллетеней будут указаны по два кандидата — те, кто набрал наибольшее число голосов в первом туре. При этом в селе Котова и коммуне Тодирешть зарегистрировано по одному кандидату.

Первый тур местных выборов в Молдавии прошел 5 ноября. По его итогам, правящей партии «Действие и солидарность» нигде не удалось взять большинство на местом уровне, что означает необходимость диалога с оппозиционными партиями при принятии тех или иных решений.

Кроме того, жители Кишинева переизбрали на пост мэра лидера оппозиционной партии «Национальное альтернативное движение» Ивана Чебана, которого нынешние молдавские власти считают «пророссийским».

В ОБСЕ организацию выборов в Молдавии раскритиковали. Как заявляла глава наблюдательной комиссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер, молдавские чиновники запретили ряду оппозиционеров участвовать в голосовании, а также заблокировали работу некоторых СМИ.

Ранее в Молдавии заявили о невозможности проведения свободных выборов.

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