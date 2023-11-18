В ЮНИСЕФ заявили об уникальности конфликта в секторе Газа

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел назвала «уникальным» конфликт в секторе Газа, поскольку люди оказались в ловушке в палестинском анклаве. Соответствующее заявление она сделала в интервью телеканалу CNN.

«Эта такая уникальная ситуация, потому что во многих местах люди могут уехать, но здесь (в секторе Газа. — «Газета.Ru») они никуда не могут уехать. Они просто оказались в ловушке», — сказала Рассел.

Она также указала, что у людей в Газе нет доступа к воде.

До этого Кэтрин Рассел заявила, что около миллиона детей находятся в секторе Газа.

По ее словам, «многие» дети пропали без вести и, как полагают, оказались под обломками рухнувших зданий и домов, что «является трагическим результатом применения оружия взрывного действия в населенных пунктах».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.