Президент Индонезии оценил действия США по сектору Газа

Президент Индонезии Джоко Видодо в рамках встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Джакарта призывает Вашингтон сделать больше, чтобы остановить зверства в Газе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Индонезия желает. Чтобы партнерств с США поспособствовало региональным и глобальному миру, а также безопасности. Джакарта обращается к Вашингтону с призывом «сделать больше, чтобы остановить зверства в Газе», подчеркнул Видодо.

Он добавил, что прекращение огня в Газе должно быть обеспечено во имя человечества.

До этого председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что атаки Армии обороны Израиля на ХАМАС в секторе Газа становятся более целенаправленными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.