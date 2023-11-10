Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что «никто не хочет унижать Россию» из-за событий на Украине, однако назвал действия Москвы «серьезной ошибкой». Соответствующие заявления он сделал во время визита в Узбекистан, передает агентство ANSA.

По его словам, ни один спор не может быть решен «путем нападения на соседа».

Тем не менее Маттарелла заявил, что «никто не хочет унижать и ослаблять роль России», поэтому Италия последовательно поощряет любые попытки посредничества между сторонами.

До этого в Москве заявляли, что Россия справится с западными рестрикциями, в то время как на Западе уже давно считают санкции неэффективными. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также подчеркнул, что основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей по всей Земле.

Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США оказывается давление на американские компании, работающие в России. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

Ранее в Кремле назвали условие для предпосылок мирного урегулирования на Украине.