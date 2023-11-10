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В Кремле назвали условие для предпосылок мирного урегулирования на Украине

Песков отреагировал на заявление Зеленского о неприемлемости компромисса

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что компромисс в конфликте с Россией остается неприемлемым решением, ничего не меняет в ходе специальной военной операции (СВО) РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Для России главное — достичь своих целей, в условиях отсутствия для урегулирования политико-дипломатическим путем, мы продолжаем СВО», — сказал представитель Кремля.

По его оценке, прошлые обещания украинского лидера не выполнились и теперь ему ничего не остается, кроме как «повышать градус своего красноречия» и убеждать партнеров и союзников в грядущих победах республики на фронте.

«(Киеву) не удастся одержать победу на поле боя», — считает Песков.

Он также добавил, что чем скорее украинские власти это поймут, тем быстрее могут появиться предпосылки для урегулирования конфликта.

До этого бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что Украину ожидает коллапс после завершения конфликта с Россией.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России на беспредел со стороны Запада.

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