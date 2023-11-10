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Польская оппозиция выдвинет на пост премьера Туска

Объединенная оппозиция Польши выдвинет на пост премьер-министра Туска

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Kacper Pempel/Reuters

Коалиция польских оппозиционных объединений «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердила кандидатуру бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает местный телеканал TVP News со ссылкой на текст коалиционного соглашения.

По данным телеканала, кандидатами на должность вице-премьеров стали лидер Польской крестьянской партии, входящей в структуру объединения «Третий путь», представитель левых сил Кшиштоф Гавровский и Владислав Косиняк-Камыш.

В материале указывается, что спикером сейма на два года может стать глава фракции «Польша 2050» из «Третьего пути» Шимон Холовня.

Незадолго до этого три польских оппозиционных объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и запланировали сформировать правительство.

Ранее в Польше приняли решение по кандидатуре премьер-министра.

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