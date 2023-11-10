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Эрдоган назвал основную тему саммита ОИС в Эр-Рияде

Эрдоган: основной темой саммита ОИС станет прекращение огня в Газе

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ключевой темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится 12 ноября в Саудовской Аравии станет прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы обсудить все детали вопроса и провести переговоры, чтобы как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что придает большое значение встрече стран Персидского залива в Эр-Рияде поскольку в его ходе страны смогут обсудить гуманитарное прекращение огня.

Ранее Эрдоган заявил, что страна видит «позитивные сигналы» по усилиям в сфере дипломатии касательно ситуации в секторе Газа. По его словам, число раненых в секторе Газа колеблется от 25 до 30 тысяч человек. Он также отметил, что для разбора завалов в результате удара по Газе требуется интенсивная работа. Также турецкий лидер надеется, что дипломатические усилия по вопросам помощи жителям Газы будут реализованы, чему может поспособствовать саммит в Эр-Рияде.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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