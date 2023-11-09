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В Кремле сообщили, что визит лидера Палестины сдвигается

Песков: визит лидера Палестины Аббаса в РФ сдвигается, но непонятно, насколько

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Lisi Niesner/Reuters

Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается, но неизвестно, насколько, однако контакты сторон продолжаются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Точности пока нет», — сказал он.

До этого сообщалось, что заместитель главы Министерства иностранных РФ Михаил Богданов заявлял, что визит в Российскую Федерацию лидера Палестины Махмуда Аббаса, который был запланирован на 15 ноября, отложен по просьбе палестинской стороны.

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в повестке дня Кремля есть визит Аббаса в Москву, однако говорить о его точных датах сейчас трудно.

26 октября Михаил Богданов заявил, что Аббас планирует уже скоро посетить Москву.

Он указал, что Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

9 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в скором времени Махмуд Аббас должен посетить Москву. Как заявил дипломат, представители двух стран ежедневно поддерживают контакты и активно готовятся к переговорам.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.

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