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В Кремле заявили о невозможности одолеть Россию на поле боя

Песков: Украине и США пора осознать невозможность победы над РФ на поле боя

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Алексей Никольский/РИА Новости

Правительства Украины и западных стран должны были давно осознать, что одолеть РФ на поле боя невозможно. На это в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, представитель главы государства указал на действия Киева и Вашингтона. Как следует из его слов, украинским и американским властям уже давно стоило принять реальное положение дел в зоне боевых действий.

«В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — отметил Песков.

6 ноября председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что западные государства осознают неспособность Киева одержать верх над Москвой. Как он написал в своем Telegram-канале, к текущему моменту данный факт стал очевиден для США и их союзников в Европе.

По словам парламентария, администрация американского президента Джо Байдена с самого начала «сделала ставку» на победу украинских войск. Ради этого Белый дом выделил миллиарды долларов и предоставил большое количество военной техники, но поддержка со стороны НАТО оказалась напрасной.

Ранее в Кремле оценили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Джо Байдена.

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