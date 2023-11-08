Слова Госдепа о медийной кампании РФ по дезинформации сочли голословными

Заявления американского Госдепартамента о российской медийной кампании в Латинской Америке, которая якобы направлена на распространение дезинформации, являются голословными. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Администрация США вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что американские власти приписывают РФ использование своего метода — вмешательство во внутриполитические процессы независимых государств.

В дипмиссии напомнили, что США теряют популярность в Латинской Америке, из-за «неоколониальных устремлений» и попыток навязать свою волю другим. В посольстве обратили внимание, что в многополярном мире страны Глобального Юга теперь ориентируются на собственные национальные интересы.

Во вторник Госдепартамент США, не приведя доказательств, заявил, что российские компании «Агентство социального проектирования», «Структура» и Институт развития интернета (ИРИ) проводят якобы «финансируемую российским правительством» медийную кампанию по дезинформации в Латинской Америке.

Летом ЕК анонсировала выделение гранта на развитие демократии в странах Латинской Америки.

Ранее посольство РФ отреагировало на заявления МИД Франции об антифранцузской кампании.