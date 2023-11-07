В администрации главы Палестины прокомментировали сообщение о покушении на Аббаса

В администрации президента Палестины Махмуда Аббаса назвали фейком новость о покушении на этого политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Подчеркивается, что политик работает в своем офисе в Рамалле и его жизни ничто не угрожает.

До этого турецкое издание Hurriyet писало, что колонна Аббаса подверглась вооруженному нападению. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Дети Абу Джанделя».

По версии издания, один человек получил огнестрельное ранение в результате нападения. Согласно источнику Hurriyet, это был личный телохранитель Махмуда Аббаса.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.