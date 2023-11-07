Стало известно о переносе визита Зеленского в Израиль на неопределенный срок

Глава Украины Владимир Зеленский отложил поездку в Израиль на неопределенный срок, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника газеты, Зеленский намерен посетить Израиль, но дата его поездки еще не определена.

«Если президент Зеленский приедет в Израиль, его встретят с распростертыми объятиями», — приводит Times of Israel слова источника.

До этого Channel12 анонсировал поездку Зеленского в Израиль. Примерно полмесяца назад украинский лидер уже собирался посетить страну, чтобы выразить солидарность еврейскому государству, но тогда местные власти намекнули, что считают такой визит несвоевременным.

4 ноября украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правительстве Украины, писало, что глава Украины не планирует отправиться с визитом в Израиль на следующей неделе.

Позже The Times of Israel сообщало, что Зеленский планировал приехать в Израиль, однако в Киеве задумались о возможной отмене визита в связи с утечкой информации о нем в СМИ.

По данным издания, украинский лидер разочарован, поскольку хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности лишь тогда, когда он прибудет в Израиль.

Ранее срыв визита Зеленского в Израиль сочли унижением Украины.