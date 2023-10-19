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Срыв визита Зеленского в Израиль сочли унижением Украины

Экс-премьер Азаров: Украину унизили за счет отказа Зеленскому в визите в Израиль

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Johanna Geron/Reuters

Израиль указал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его место, отказав в визите в еврейское государство, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что это решение унизило страну.

«Зеленский с его отсутствием элементарного такта, элементарного понимания политики, он подумал, что он известный, могущественный и влиятельный, что сможет прилететь в Израиль, что-то продемонстрировать. А ему просто указали на его место. Унизили страну», — написал Азаров.

Он добавил, что Украине показали на отсутствие влияния и значения. Азаров подчеркнул, что к Зеленскому так относится не только Израиль, но и другие государства.

«Печально и больно за свою страну, которую вот так унизили. Ну, а Зеленский что? Утерся, да и забыл!» — заключил Азаров.

16 октября израильский портал Ynet опубликовал сообщение со ссылкой на израильские власти о том, что в связи с конфликтом с Палестиной визит Зеленского будет несвоевременным. В то же время в Киеве утверждают, что поездка находится в процессе согласования.

Ранее в США заявили об осознании Зеленским потери поддержки Запада.

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