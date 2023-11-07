В США не исключили отказ в помощи Украине

Представители Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов не исключили, что откажут в помощи Украине, если демократы не захотят поддержать ужесточение иммиграционного законодательства. Об этом сообщает NBC News.

Республиканцы Сената США выдвинули предложение по ужесточению иммиграционного законодательства, проинформировав американского президента Джо Байдена, что последующая помощь не будет выделяться Украине без ужесточения правил предоставления убежища в США.

При этом новую инициативу встретили критикой в Белом доме и Демократической партии.

«Мы не собираемся пытаться обезопасить другие страны и не обезопасить свою», — добавил сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд.

До этого полковник ВСУ Геннадий Коваленко заявлял, что без западной поддержки об Украине можно будет забыть.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.