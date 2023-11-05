В Кремле назвали условие для встречи президентов РФ и США

Для вероятной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена должны появиться необходимые условия, а также требуется обоюдное желание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале.

«Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия», — подчеркнул представитель Кремля.

Путин неоднократно говорил, что готов к любым контактам, подчеркнул представитель Кремля.

Песков считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время находятся «ниже нуля». При этом, по его словам, в связи с тем, что Россия и США несут особую ответственность за мировую стабильность, со временем придется возобновить разговор.

Также он напомнил, что прекращение двусторонних отношений России с США произошло в прошлом году по инициативе американской стороны. Для возобновления отношений 46-му президенту США Байдену придется занять более конструктивную позицию, считает Песков.

До этого стало известно, что Путин не планирует телефонные контакты с лидерами европейских стран или США.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».