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Помощник президента РФ Орешкин заявил об изменении центра силы мировой экономики

Помощник президента РФ Орешкин: центр силы мировой экономики уходит на Восток

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Илья Питалев/РИА Новости

Центр силы мировой экономики постепенно меняется и уходит на Восток, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Знание. Первые» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось в рамках международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ. Ожидается, что выставка будет работать с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

«Центр силы мировой экономики меняется. Он уходит на Восток, и так же меняются экономические взаимоотношения России», — указал Орешкин во время мероприятия.

При этом он добавил, что данная тенденция наблюдается в течение последних десятилетий. Соответствующие события происходили естественным образом и не являются результатом исключительно последних нескольких лет, уточнил помощник главы государства.

В начале октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе своей речи заявив об уходе страны с угасающих европейских рынков. Как отметил российский лидер, в связи с этим Москва начала искать альтернативы и обратила свое внимание на растущие рынки в других регионах мира. Глава государства дал понять, что в основном речь идет о странах Азии.

Ранее Россия и Китай начали укреплять сотрудничество в энергетической сфере.

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