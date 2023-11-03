Захарова отреагировала на хамство постпреда Израиля в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что постпреду Израиля в ООН Гиладу Эрдану необходимо перестать хамить на заседаниях Совбеза. Об этом сообщает «Известия».

»Василий Небензя исключительно точно изложил подход России, основанный на международном праве. А постпреду Израиля надо прекращать хамить в Совбезе», — сказала Захарова.

По ее словам, данное поведение в адрес Небензи было недопустимым.

Ранее нормализация отношений между Израилем и арабскими странами не должна происходить за счет Палестины. В среду, 1 ноября, дипломат принял участие в заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке. По данным агентства, ранее Москва и ряд других государств запросили возобновить работу в этом формате.

12 сентября Небензя заявлял, что Украина стала доходить до угроз и хамства даже в контактах со своими союзниками из западных стран. Как считает дипломат, у руководства Украины из-за провалов на фронте «начали сдавать нервы».

Ранее в США пообещали добиться нормализации отношений Израиля с арабскими государствами.