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Путин отметил важность общественного контроля органов власти

Путин призвал Общественную палату включаться в работу по контролю органов власти

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ призвал общественные организации включаться в работу по контролю за деятельностью органов власти в новых регионах страны. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению российского лидера, подобная деятельность очень важна.

«Обязательно это надо делать, надо обязательно вписываться в эту работу», — подчеркнул президент.

Он попросил председателя консультативно-совещательного органа по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова проводить комплексный мониторинг дел на местах в новых российских регионах.

«Контроль со стороны общественных организаций чрезвычайно важен», — заключил глава государства.

В рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, российский президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Президент выслушал предложения и идеи участников для развития социальной сферы и высказал свое мнение. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что было ключевым для народа России на всех переломных этапах.

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