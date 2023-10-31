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В Эстонии призвали не переоценивать роль России в эскалации на Ближнем Востоке

Экс-глава МИД Эстонии призвал не переоценивать роль РФ в эскалации на Востоке

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Bernd von Jutrczenka/AP

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Социал-демократической партии Эстонии и бывший министр иностранных дел страны Свен Миксер призвал не переоценивать роль России в эскалации событий на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью ERR.

По его словам, Москва воспользуется противостоянием между ХАМАС и Израилем чтобы отвлечь внимание от событий на Украине и привлечь на свою сторону страны, которые до сих пор не определилась с позицией, однако роль России в эскалации израильско-палестинского конфликта не следует переоценивать.

Миксер подчеркнул, что Эстония безоговорочно поддерживает право Израиля на самозащиту, но призвал Иерусалим соблюдать гуманитарное право в секторе Газа.

Экс-глава МИД страны также отметил, что Таллин последовательно выступает за решение о создании двух государств, чтобы прекратить конфликт между Палестиной и Израилем.

До этого американский профессор Джон Миршаймер высказал мнение, что позиция президента России Владимира Путина по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС оказалась выгоднее, чем у США.

Позиция России, которая заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов», и доводы Путина в пользу уважения прав палестинцев и израильских евреев, что является «музыкой для ушей огромного количества людей по всей планете, включая многих евреев».

«Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи», — сказал Миршаймер.

Ранее в Эстонии заявили, что США продолжат поддержку Киева с новым спикером конгресса.

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