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В Госдепе отреагировали на сообщения об исключении Турции из НАТО

Госдеп: Турция осталась важным членом НАТО, несмотря на позицию по Газе

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Alberto Pezzali/AP

Позиция Турции по палестино-израильскому конфликту не будет поводом для исключения страны из НАТО, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтт Миллер в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном Youtube канале американской администрации.

«Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остается важным членом альянса», — утверждает он.

Таким образом представитель Госдепа отреагировал на вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса после пропалестинских заявлений Анкары.

По словам Миллера, взгляды на конфликт между Израилем и Палестиной не единственное, в чем расходятся позиции Соединенных Штатов и Турции, однако американское руководство продолжает свою работу с республикой.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Он заявил об этом на массовом митинге в поддержку Палестины, проходящем в Стамбуле в аэропорту Ататюрка.

Ранее источник раскрыл цели Турции в Израиле.

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