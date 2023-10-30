В ЕС рассказали об угрозе прихода к власти экстремистов

Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила о необходимости развивать и защищать демократию в Европейском союзе (ЕС), в противном случае к власти в объединении придут люди, «которые очень хорошо умеют выявлять проблемы, но предлагаю катастрофические решения». Об этом она рассказала в интервью Digi 24.

По ее словам, при демократии речь идет не только о выборах, но и о свободе прессы, правосудия, независимой власти и гражданском обществе. Демократия является ежедневным упражнением, считает Юрова.

«Демократически избранные политики должны предлагать идеи и решения, мы должны показать, что способны решать проблемы людей. Если мы этого не сделаем, люди выберут экстремистов, которые очень хорошо умеют выявлять проблемы, но предлагают катастрофические решения», — сказала она.

Юрова подчеркнула, что Европейский союз остается «маяком демократии», но у объединения «есть враги». С точки зрения замглавы ЕК, Россия и «другие игроки» воздействуют на информационное пространство Европейского союза для достижения своих целей.

«Поэтому они пытаются вмешиваться, распространять дезинформацию или влиять на выборы грязными методами», — подчеркнула чиновница.

Ранее представитель ЕС О'Флаэрти заявил о глубоком антисемитизме в Европе.