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В Иране заявили о пересечении Израилем красных линий

Пресс-служба президента Ирана: Израиль перешел красные линии

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Shutterstock

Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси заявила в соцсети Х (бывшая Twitter), что Израиль перешел красные линии.

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — сказано в сообщении пресс-службы иранского главы.

До этого Раиси заявил, что Иран не будет следовать предостережениям США от вмешательства в конфликт Палестины и Израиля.

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также заявлял в интервью агентству Bloomberg, что новые фронты будут открыты против США, если те продолжат оказывать помощь Израилю.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. В ХАМАС заявили, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщили о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище. Белый дом отказался комментировать происходящее, а WP сообщила, что администрация Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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