Нетаньяху: Иран обеспечивает бюджет ХАМАС на 90%

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный бюджет ХАМАС обеспечивается Ираном на 90%. Об этом сообщает ТАСС.

»Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, 90% военного бюджета ХАМАС идет из Ирана. Он финансирует, он организует, он возглавляет (деятельность ХАМАС. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты стали инициаторами проведения заседания СБ ООН по эскалации конфликта Палестины и Израиля.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.

Также начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что армия на северной границе страны находится в состоянии высокой боеготовности. Он также отметил, что перед армией стоит задача уничтожить ХАМАС. При этом ЦАХАЛ также необходимо освободить заложников и защитить свои границы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.