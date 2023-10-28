В США рассказали о тревоге из-за действий Путина на Украине

Бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что Владимир Путин осознает, что конфликт на Украине складывается в его пользу. Об этом она заявила в интервью журналу Foreign Policy.

По ее словам, поддержка Украины в противостоянии с Россией становится внутренней проблемой для многих государств.

«И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что все более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговоров на условиях России», — заявила чиновница.

Как отметила Хилл, финансовая поддержка Украины в бюджете США объединена с поддержкой Израиля на Ближнем Востоке, и Киев не знает, как ориентироваться в подобной ситуации.

По ее мнению, страны Запада стали жертвами завышенных ожиданий от украинского контрнаступления.

«Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных. Россияне действительно закрепились», — констатировала экс-чиновница.

До этого военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что ставка президента России Владимира Путина на возрастающую усталость западных стран от трат на Украину оказалась верной.

Ранее американский экс-разведчик раскрыл тревожную для Украины деталь в действиях США.