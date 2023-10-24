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Трамп объявил премьера Венгрии Орбана лидером Турции

Трамп по ошибке назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции

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Sam Wolfe/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии во время митинга в штате Нью-Гемпшир перепутал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На мероприятии он заявил, что Орбан является «сильнейшим лидером Турции», сообщает Politico.

«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь о нем когда-нибудь слышал? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», — сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение конфликта на Украине возможно, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Он отметил, что возвращение Трампа на пост президента США «совершенно точно было бы выходом» из украинского кризиса. По мнению венгерского политика, экс-главу Белого дома «можно критиковать по многим причинам, но он проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия».

Он обратил внимание, что Трамп поддерживал контакты с Китаем, Россией и Северной Кореей, добился прогресса в признании Израиля арабскими странами и не начал ни одного вооруженного конфликта. Орбан назвал Трампа человеком, который, по его словам, «может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете».

Ранее Трамп подверг жесткой критике действия Байдена по Украине и Израилю.

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