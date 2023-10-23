Иран попросил РФ и КНР не дать принять антипалестинскую резолюцию в СБ ООН

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не допустить принятия противоречащей интересам Палестины резолюции в Совете Безопасности ООН (Организации Объединенных Наций). Об этом сообщает ТАСС.

«Все усилия должны быть направлены на то, чтобы не допустить принятия резолюции, противоречащей интересам Палестины. Сегодня я разговаривал об этом с господином Лавровым. <..> Прежде мы провели аналогичные консультации с Китаем», — сообщил иранский министр по итогам встречи с коллегами из Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции в Тегеране.

До этого сенатор конгресса США Митч Макконнелл заявил, что союз России, Ирана и Китая является «осью зла» и представляет непосредственную угрозу Соединенным Штатам.

17 октября Абдоллахиан допустил участие в войне между Израилем и ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.