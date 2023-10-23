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В США рассказали о росте террористической угрозы на фоне войны на Ближнем Востоке

Экс-спикер Маккарти предупредил о росте террористической угрозы в США

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассказал о потенциальном росте угрозы для страны из-за спящих террористических ячеек, которые могут активизироваться на фоне войны Израиля и ХАМАС. Его слова приводит NBC News.

«Но если вы просто посмотрите на тот хаос, что сейчас творится, то увидите широко открытую южную границу. Я обеспокоен тем, что сегодня внутри Америки находятся [террористические] ячейки… Только в прошлом месяце мы задержали 18 человек из списка наблюдения ФБР за террористами, пересекавших нашу границу. В этом году это сделали более 160 человек», — сказал Маккарти.

По его мнению, на фоне войны ХАМАС и Израиля и пропалестинских протестов в Европе в США могут активизироваться спящие ячейки радикальных группировок. Однако, отметил Маккарти, администрация Байдена ничего не делает для борьбы с потенциальной угрозой.

На фоне атаки ХАМАС на Израиль и ответной военной операции ЦАХАЛ против сектора Газа в городах Европы и других частей света проходят демонстрации сторонников как Израиля, так и Палестины. Проарабские митинги выходят гораздо масштабнее израильских. В США полиция усилила свое присутствие в еврейских и мусульманских кварталах, рассказала «Газета.Ru».

Ранее портрет Байдена сожгли на митинге в Индонезии.

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