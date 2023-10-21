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Портрет Байдена сожгли на митинге в Индонезии

Tempo: портреты Байдена и Нетаньяху сожгли у посольства США в Индонезии

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Manuel Balce Ceneta/AP

В Индонезии во время акции в поддержку Палестины народа перед посольством США в Джакарте демонстранты сожгли портреты президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает индонезийский журнал Tempo.

«Мы <…> на стороне страны, которая должна быть независимой», — сказал один из участников демонстрации.

Издание отмечает, что акция собрала несколько сотен индонезийцев, которые сожгли израильские флаги, а также фото Нетаньяху и Байдена. Активисты скандировали лозунги: «Свободная Палестина».

Протестанты хотели облить краской McDonald's за пожертвование для израильских солдат. Но участников акции успели остановить правоохранители.

20 октября Байден в разговоре с Нетаньяху подтвердил право Израиля на оборону. Лидеры двух стран также обсудили планы поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа и работу над освобождением заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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