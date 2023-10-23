В Армии обороны Израиля заявили о непонимании участниками пропалестинских акций ситуации

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что в пропалестинских акциях, которые проходят в ряде стран мира, принимают участие «либо те, кто не осведомлен о том», что происходит в секторе Газа, «либо люди, полные ненависти к Израилю». Его цитирует ТАСС.

По словам Конрикуса, когда люди «поддерживают организацию, которая отправила тысячу или более вооруженных людей в суверенную страну» для того, чтобы уничтожать, «насиловать, пытать, калечить и обезглавливать мирных жителей», то они «принимают их сторону».

«Хотите вы быть на стороне террористов или на стороне Израиля — это ваш моральный выбор, и он войдет в историю», — добавил он.

До этого в Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.