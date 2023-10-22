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Власти Кипра призвали Израиль к деэскалации

Президент Кипра Христодулидис призвал Израиль к деэскалации кризиса

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Президент Кипра Никос Христодулидис в ходе встречи с израильскими президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал власти Израиля к деэскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента Кипра, необходимо избежать жертв среди гражданского населения и начать политический диалог.

Нетаньяху поблагодарил Христодулидиса за визит в Израиль, особенно в трудное время. Израильский премьер-министр подчеркнул необходимость цивилизованному миру объединиться против движения ХАМАС.

«То, что мы делаем сегодня, является частью нашего права на самозащиту, мы делаем это в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, и именно поэтому мы разрешили отправку гуманитарной помощи в Газу», — отметил Герцог.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что конфликт на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за решений США по Израилю.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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