Власти Кипра призвали Израиль к деэскалации

Президент Кипра Никос Христодулидис в ходе встречи с израильскими президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал власти Израиля к деэскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента Кипра, необходимо избежать жертв среди гражданского населения и начать политический диалог.

Нетаньяху поблагодарил Христодулидиса за визит в Израиль, особенно в трудное время. Израильский премьер-министр подчеркнул необходимость цивилизованному миру объединиться против движения ХАМАС.

«То, что мы делаем сегодня, является частью нашего права на самозащиту, мы делаем это в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, и именно поэтому мы разрешили отправку гуманитарной помощи в Газу», — отметил Герцог.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что конфликт на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за решений США по Израилю.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.