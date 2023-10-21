Трампа оштрафовали из-за того, что он не удалил фото с предвыборного сайта

Нью-Йоркский суд оштрафовал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на $5 тыс. из-за того, что он не удалил из социальной сети снимок сотрудницы судьи с демократом, которое ранее ему предписали удалить. Об этом сообщает Reuters.

По информации СМИ, судья Артур Энгорон заявил, что пост Трампа в социальных сетях с нападками на секретаря судьи, удаленный с платформы экс-президента Truth Social, оставался видимым на веб-сайте его предвыборной кампании 2024 года. Речь именно о ситуации с отображением снимка через две недели после приказа удалить его.

Как добавили в издании, требовалось удалить фотографию из поста, посвященного главного судье Энгорону, замеченного с с лидером демократического большинства в сенате США Чаком Шумером. Из подписи 45-го президента США следовало, что женщина якобы «подруга» законодателя».

Со временем Трамп удалил запись, однако фото оставалось на сайте его предвыборной кампании.

До этого бывший адвокат штаба Трампа признала вину по делу о вмешательстве в выборы.

Такер Карлсон получил известность благодаря критическому отношению к политике президента США Джо Байдена и сдержанной поддержке его соперника на президентских выборах 2020 года Дональда Трам