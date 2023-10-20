В Израиле нашли виновника нападения ХАМАС

Большинство граждан Израиля обвиняют премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в неспособности предотвратить нападения ХАМАС, передает Anadolu. Согласно опросу The Lazar Institute, данной точки зрения придерживаются почти 80% израильтян.

По исследованию, лишь 8% респондентов не возложили на Нетаньяху вину за атаку ХАМАС на израильскую территорию. При этом 65% израильтян поддерживают наземное наступление на сектор Газа, а обратную позицию занимают только 21% опрошенных.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в военной разведке Израиля взяли на себя ответственность за вторжение ХАМАС.