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В Израиле заявили, что стране следовало больше помогать Украине

Экс-премьер Израиля Барак заявил, что его стране следовало больше помогать Киеву

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак считает, что его стране с начала cпециальной военной операции (СВО) следовало «больше поддерживать Украину». Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

«Я думаю, Израилю следовало с самого начала больше поддерживать Украину. Мы должны быть первыми, кто встанет, когда страна хочет стереть с карты своего соседа. Я думаю, это было бы возможно», — сказал он.

Барак также отметил, что в интересах президента России Владимира Путина поддерживать хорошие отношения с Израилем из-за ситуации в Сирии.

Ранее Барак назвал нападение ХАМАС на еврейское государство «полным провалом» спецслужб, военных и политиков.

«Это, безусловно, полный провал спецслужб, военных и политиков. Биньямин Нетаньяху и его правые правительства на протяжении многих лет косвенно помогали ХАМАС. Они позволили деньгам из Катара течь в Газу. За этим стояла стратегия. Пока существовал ХАМАС, Нетаньяху мог утверждать, что переговоры с палестинцами невозможны», — заявил Барак.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.

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