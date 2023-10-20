В Израиле заявили, что стране следовало больше помогать Украине

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак считает, что его стране с начала cпециальной военной операции (СВО) следовало «больше поддерживать Украину». Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

«Я думаю, Израилю следовало с самого начала больше поддерживать Украину. Мы должны быть первыми, кто встанет, когда страна хочет стереть с карты своего соседа. Я думаю, это было бы возможно», — сказал он.

Барак также отметил, что в интересах президента России Владимира Путина поддерживать хорошие отношения с Израилем из-за ситуации в Сирии.

Ранее Барак назвал нападение ХАМАС на еврейское государство «полным провалом» спецслужб, военных и политиков.

«Это, безусловно, полный провал спецслужб, военных и политиков. Биньямин Нетаньяху и его правые правительства на протяжении многих лет косвенно помогали ХАМАС. Они позволили деньгам из Катара течь в Газу. За этим стояла стратегия. Пока существовал ХАМАС, Нетаньяху мог утверждать, что переговоры с палестинцами невозможны», — заявил Барак.

Ранее в Израиле посоветовали Зеленскому не приезжать.