Экс-премьер Израиля раскритиковал Нетаньяху за стратегию в отношении ХАМАС

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак назвал нападение ХАМАС на еврейское государство «полным провалом» спецслужб, военных и политиков. В интервью Der Spiegel он заявил, что Биньямин Нетаньяху и его правительства косвенно помогали радикальной группировке.

«Это, безусловно, полный провал спецслужб, военных и политиков. Биньямин Нетаньяху и его правые правительства на протяжении многих лет косвенно помогали ХАМАС. Они позволили деньгам из Катара течь в Газу. За этим стояла стратегия. Пока существовал ХАМАС, Нетаньяху мог утверждать, что переговоры с палестинцами невозможны», — заявил Барак.

Он также отметил, что Нетаньяху своей политикой ослабил Палестинскую автономию, которая управляет Западным берегом реки Иордан и является боле умеренной, чем ХАМАС.

«Он хотел любой ценой заблокировать любые переговоры о возникновении палестинского государства», — констатировал экс-премьер.

До этого Барак поддержал наземную операцию Израиля в секторе Газа. По его словам, деятельность ХАМАС в Газе невозможно остановить «воздушными ударами, дипломатией, призывами Израиля по телевидению или всемирной поддержкой».

Он отметил, что нападение ХАМАС стало самым сильным ударом со времени основания Израиля.

Ранее Израиль не нашел поводов для переговоров с Палестиной, в том числе с гарантами.