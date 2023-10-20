Израиль не нашел поводов для переговоров с Палестиной, в том числе с гарантами

Израиль пока не нашел предпосылок для проведения переговоров по ситуации в Палестине, в том числе с участием посредников и гарантов. Об этом посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил ТАСС.

Так Бен Цви ответил на инициативу Турции создать систему стран, которые будут гарантами для разрешения израильско-палестинского конфликта. Он отметил, что идея неплохая. Однако, по словам дипломата, сначала нужно прийти к определенным договоренностям.

«Пока мы не решим два вопроса: с кем и о чем говорить, мы не сможем решить третий вопрос — как мы это будем делать», — заключил посол.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».