В Капитолий ворвались сторонники Палестины

Пропалестинские протестующие ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне. Об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что полиция Капитолия арестовала около 100 человек, поскольку протест становился «все громче и разрушительнее».

«Мы предупредили протестующих, чтобы они прекратили демонстрации, и когда они не подчинились, мы начали их арестовывать», — заявили полицейские.

До этого стало известно, что после атаки на баптистскую больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа тысячи граждан Турции вышли на улицы с палестинскими флагами в руках. Граждане собрались перед Генеральным консульством Израиля в Стамбуле в знак протеста.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.