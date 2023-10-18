Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Пекине

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подошли к концу, российский лидер покинул Дом народных собраний в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Путин посетил с рабочим визитом Китай по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме Один пояс — один путь» .

Третий форум высокого уровня «Один пояс — один путь» организовали в китайской столице 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

В рамках визита в Китай Путин заявил в разговоре с российским журналистом Павлом Зарубиным, что американским властям следует уважать другие государства и уметь искать компромиссы.

До этого в Newsweek сообщали, что Китай встретил Путина с красной дорожкой, которой не было у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Прием госсекретаря США в июне текущего года охарактеризовали как довольно сдержанный.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.