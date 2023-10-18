Лидер партии «Родина» перечислил угрожающие Турции страны

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек в интервью РИА Новости высказал мнение, что угроза Турции исходит прежде всего от США, Израиля и НАТО.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в недавней речи заявил, что деятельность Соединенных Штатов представляет собой чрезвычайную угрозу нацбезопасности республики.

Перинчек подчеркнул, что после этого заявления Эрдогана правительство Турции больше не должно проводить так называемую «политику баланса» и ставить под угрозу всю безопасность страны, создавать неуверенность и дискредитацию в государствах региона.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами снаряда стали женщины и дети — всего более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

На этом фоне во многих городах Турции прошли стихийные антиизраильские акции. В Анкаре и Стамбуле митинги состоялись у дипломатических представительств Израиля.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».