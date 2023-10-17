Путин ответил на желание Байдена «подавлять» поговоркой

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден является одним из самых опытных мировых политиков, однако стремление «подавлять других» говорит о том, что ему «есть чему поучиться». Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также отмечая опыт зарубежного коллеги, Путин вспомнил российскую поговорку — «век живи, век учись», которая, как отметил президент России, касается всей политической элиты США.

«Джо Байден давно в политике, человек опытный, знает, какие задачи должен перед собой ставить, как их добиваться. Если у них других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то что же… В известном смысле и неплохо», — сказал Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и ее президента Владимира Путина, в этом нет ничего нового. По словам Пескова, идея эта не новая, — и Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Представитель Кремля добавил, что «пока у западных лидеров ничего не получается «и дальше тоже не получится».

Подробнее о визите Путина в Пекин – в материале «Газеты.Ru».